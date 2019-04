Ikke opprykk for Lødingen

Lødingen

Med to tap på rad, av totalt tre kamper, er alt håp for opprykk ute for Lødingens håndballherrer. Med det forblir de i 3. divisjon.

Trener Kjell-Hugo Pedersen er likevel brukbart fornøyd.

Nyttig erfaring

– Jeg er fornøyd med kampen. Spesielt det spillerne presterer i 2. omgang er oppløftende. Da holder vi Charlottenlund til uavgjort. Realistisk sett er ikke Lødingen gode nok til å ta steget opp en divisjon. Vi er her for å lære. Artig å få være med på et sluttspill. En nyttig erfaring, sier Pedersen til blv.no.

Søndag venter TSI i siste kamp i turneringen.