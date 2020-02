Lødingen

Tidlig mandag ettermiddag meldte 110-sentralen i Bodø at brannvesenet i Lødingen rykket ut etter melding om brann i en skorstein. Da Vol kontakter 110-sentralen 40 minutter etter meldingen kom, får vi opplyst at brannen er slukket og at brannvesenet har full kontroll. Huseier har fått fyringsforbud til tirsdag, da skorsteinen skal sjekkes av feier.