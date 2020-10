To nye koronatilfeller i Lødingen kommune

Lødingen

Mandag i denne uken ble det første tilfellet med Covid-19 registrert i Lødingen. En elgjeger som kom sørfra noen dager tidligere, og som hadde vært med i et jaktlag i Lødingen, ble smittet.

Vedkommende fattet selv mistanke etter å ha mistet smakssansen, og testet seg i Harstad søndag. Ordfører Hugo Jacobsen uttalte til Harstad tidende at kommunen har god kontroll på situasjonen. smitte internt i det jakt

Fredag kveld ble det klart at ytterligere to personer er bekreftet smittet med Covid-19 i Lødingen kommune, ifølge en pressemelding. De to smittede personene tilhører samme gruppe som den første personen som hadde smitten.

Hele gruppen er i karantene og smittede personer er isolert. Smittevernlegen har kontakt med de berørte personene og situasjonen er oversiktlig. Det er nå totalt tre smittetilfeller i kommunen.

Da VOL tar kontakt med ordfører Jacobsen for å spørre om han mener de har kontroll på situasjonen, svarer han.

– Vi sa at situasjonen var oversiktlig da vi fikk første smitteutbruddet, og at vi hadde kontroll. Selv om vi har fått et Covid-19 tilfelle til, sier vi det samme nå. Men det er ikke en situasjon vi ønsker å være i, sier han.

Det tok et halvt år fra pandemien brøt ut til det første smittetilfellet kom til Lødingen.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er intern smitte, men smitte som ble importert. Vi har ventet på at smitten kom til Lødingen, og når det først har skjedd er vi glade for at vi har innøvde rutiner som frem til i dag har fungert veldig godt, sier Hugo Jacobsen.