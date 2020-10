Nytt koronatilfelle i Lødingen

Lødingen

Ordfører Hugo Jacobsen i Lødingen bekrefter overfor VOL at en person bosatt i Lødingen i går fikk et positivt prøvesvar.

– Ja, det stemmer det. Vedkommende er fra Lødingen, men befinner seg nå på et annet sted i landet. Vedkommende er satt i isolasjon og det er god kontakt mellom smittevernlegene i Lødingen og den aktuelle kommunen personen befinner seg i, påpeker Jacobsen.

Ordføreren sier videre at i og med at personen i dag ikke befinner seg i Lødingen, gjør dette det lettere for kommunen.

– Etter det jeg har blitt fortalt, er dette en oversiktlig sak med tanke på smittesporing og videre behandling.