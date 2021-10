Lødingen

Torsdag morgen fikk VOL melding om at en trailer sto fast på Fv. 82, på Lødingen-siden av Kåringen.

– Det er et vogntog som har fått stopp. Årsaken er at hengeren er for tung. Bergingsbil er på vei, får VOL opplyst fra vegtrafikksentralen.

Trafikken på stedet går for øvrig som normalt.