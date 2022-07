SAS og pilotforeningene skal onsdag møtes for å gjenoppta forhandlingene i et forsøk på å ende SAS-streiken. Det skjer i Stockholm.

Det bekrefter pilotlederne Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening og Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening overfor NTB.

– Vi møter opp og er spent på hvor SAS står nå, sier Skogvang.

Begge lederne stusser over at møtet først skjer onsdag. Klokset opplyser til NTB at det er meklerne som har kalt inn partene den dagen.

– Det er ukjent for oss hvorfor det ikke skjer tirsdag, sier han.

NTB har forsøkt å få kontakt med riksmekleren tirsdag, men har ikke fått svar.

– Må omstille seg

Den norske riksmekleren Mats Wilhelm Ruland oppfordrer partene til å gå hverandre i møte.

– Her nytter det ikke å gi opp, og jeg håper partene skal klare å finne en løsning. Dette forutsetter imidlertid at de omstiller seg fra posisjonene de har nå, og nærmer seg hverandre igjen, sier han til TV 2.

159 flygninger til og fra Norge er blitt kansellert tirsdag som følge av SAS-streiken, viser tall fra Avinor. Onsdag er allerede ti flygninger innstilt.

– Stiller selvsagt

SAS tok mandag initiativ til å gjenoppta forhandlingene for å forsøke å få en slutt på streiken.

Leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, er positiv til å gjenoppta forhandlingene.

– Vi stiller selvsagt. Vi har hele tiden oppfordret SAS til å komme oss i møte og gjenoppta forhandlingene. Pilotforeningene har hele tiden ønsket å finne en løsning. Derfor håper vi nå at SAS kommer med realistiske forslag slik at vi får avsluttet streiken, sa han mandag.

Må finne en løsning

I en pressemelding skrev flyselskapet at partene er nødt til å finne en løsning på streiken i fellesskap.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen.

Flystreiken startet mandag 4. juli. Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark er blitt tatt ut i streik.