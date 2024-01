Dramaet utspant seg utenfor Øksnes i Vesterålen.

– Vi fikk oppringning 05.40 og hadde avgang ti minutter etter, sier skipper om bord i redningsskøyten «Halfdan Grieg».

De hadde fått melding om at en sjark hadde begynt å ta inn vann.

– Situasjonen tilsa heftige forhold. Vi kom i kontakt med havaristen og fikk avklart at de klarte å stoppe vanninntaket. Dermed ble det et kontrollert oppdrag.

BERGINGSMANN: Skipper Morten Nilsen i Redningsselskapet måtte ut for å hjelpe to nittenåringer i en sjark som tok inn vann. Foto: Privat

Nilsen var ute på et annet oppdrag dagen i forveien hvor en båt utenfor Andøya hadde satt garn i propellen og trengte hjelp ute på tøft hav.

– Det var en båt på samme størrelse med tre ungdommer som var ute. De er unge og ikke redd for noe som helst.

Før han la seg lørdag kveld kikket han innom Marine Traffic for å se hvem som var ute.

– Da så jeg båten utenfor her, og tenkte «Hva faen gjør dere ute i dette været, gutter?» Så da kystradioen ringte, visste jeg umiddelbart hvem det var. Vi har hjulpet dem før.

– Dette er unge gutter. Jeg har bakgrunn fra fiske og vært der sjøl, så dette er gutter jeg har veldig hjerte for. Unge, energiske karer som kjemper ute i all slags vær. Så all ære til dem. Av og til havner man i uheldige omstendigheter.

Nilsen roser også to lokale båter, «Havbåra» og «Leander», som begge umiddelbart gikk mot havaristen da alarmen gikk.

UNGT MANNSKAP: Even Selvåg (19) og Mikal Haugsnes (19) fikk en dramatisk natt. Heldigvis endte det godt. Foto: Privat

Even Selvåg (19) var en av to nittenåringer ombord i båten.

– Vi var på tur inn etter å ha vært på seifiske. Det kom inn et polart lavtrykk og vi måtte sette snuten mot land. Men så begynte vi å ta inn vann.

En slange om bord i båten hadde hoppet av, sånn at det kom inn vann hvor det ikke skulle være vann. Vi stoppet maskinen selv for å unngå at den ikke ble ødelagt, men vi fikk ikke start på hjelpemotoren på grunn av vannet og en jordingsfeil.

– Det opplevdes dramatisk der og da, sier nittenåringen, og understreker at han er glad for at det gikk bra.

PSSST! De to nittenåringene var egentlig ute på seifiske. Men fikk mest torsk. til sammen to tonn.