Rødt-politikerne og kjærestene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug ga denne uka ut boka «Hjelp, de drar til Sveits!» om skatteflyktninger.

Nå beklager de en grov faktafeil.

Duoen har dedikert et helt kapittel til den norske skatteparadiset Bø i Vesterålen, som har senket formuesskatten for å tiltrekke seg rikinger. Et grep de to Rødt-politikerne er sterkt kritisk til.

I boken skildrer de at de møter Bø-ordfører Sture Pedersen (H), som beskrives på denne måten:

«Pedersen har blå dress og er liten av vekst».

INGEN SMÅKAR: Sture Pedersen sier at «ingen» i Bø kaller ham liten. Foto: Helge Mikalsen / VG

Dette avviser Pedersen selv på det sterkeste.

– Det stemmer ikke. Jeg er ikke liten av vekst. Så dette er en faktafeil. Jeg er 1,84–1,85* høy, sier Pedersen på telefon til VG.

*Dette er ikke heeelt korrekt, men det kommer vi tilbake til.

– Jeg er ikke liten av vekst. Det er det ingen som sier om meg, sier han, med bestemt røst.

Slemt?

Selv er Kristjánsson 181 centimeter, mens Marhaug er 159 centimeter.

VG har møtt dem for å snakke om boken.

Men også for å sikre oppreisning for Sture Pedersen, som folk kan bli forledet til å tro at er en småkar.

– Hvorfor skriver dere at Sture Pedersen er liten av vekst?

Sofie Marhaug sier umiddelbar at dette er en formulering hennes makker må ta ansvar for.

– Jeg reagerte også på det, sier hun.

FORFATTERE: VG møter Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug for å snakke om skatteflyktninger – og spise fondué Foto: Helge Mikalsen / VG

Kristjánsson prøver å forklare:

– Jeg følte at han hadde en aura av å være liten, men det var kanskje slemt å skrive, sier Kristjánsson.

– Sture sier at han er 184–185.

– 184?! Han er jo høyere enn oss! Her er det bare å beklage hvis vi har skrevet det. Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått det for meg at han er lav sier Kristjánsson.

– «Hvis vi har skrevet det?» Det står jo svart på hvitt i boken deres. Hva er det slags nesten-beklagelse?

– Jeg mener at jeg beklager! Det er ikke mening å utsette ham for noe dverg-hets, sier Kristjánsson.

– Det er ikke lov å si, Mimir!, avbryter Marhaug, og setter øynene i sin makker.

– Nei, kortvoksthets, mente jeg. Ikke bra. Vi skal sende Sture blomster som en beklagelse.

LITEN? Ikke snakk om. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Voksent å beklage

Marhaug er utdannet litteraturviter, og forsøker seg på en slags tolkning av egen tekst.

– Det retoriske poenget vi kanskje ville ramme inn, er at han har fått til veldig mye stort, selv om han selv er liten, prøver Marhaug på, men høres ikke helt overbevist ut.

– Nei, det er bare å legge seg flat, sier Kristjánsson.

– Vi har dobbelt og trippelsjekket alle tall, så tabber vi oss ut på høyden til Sture. Er det mulig? sier han.

SANNHETENS ØYEBLIKK: Mímir Kristjánsson måler seg til 181 - altså kortere enn mannen han påstår at er liten av vekst. Foto: Privat

Pedersen selv er glad for at Rødt-politikerne retter opp i sine grove personkarakteristikker av hans høyde – eller mangel på sådan.

– De er voksne nok til å rette opp og beklage. Så det skal de ha for. Når det er sagt, så kan jeg legge til at det er ikke kun høyden de har bommet på – de bommer like mye på skattepolitikken, sier han.

OBS 1: Etter intervjuet har Rødt-politikerne sendt et bilde hvor det kan se ut som at Mímir er høyere enn Sture Pedersen, med følgende tekst «1.84? Hva sier Sture til dette fotobeviset?»

VG har ikke verifisert at bildet er ekte.

Dette er Rødts «bildebevis»- knipset under forfatternes besøk til Bø. Her kan det fremstå som Mímir er høyere enn Sture - men det kan også være perspektivet som bedrar. Foto: Privat

OBS 2: Rødt-politikerne beklager like fullt, selv om de ikke er overbevist om at Pedersen er 184–185 cm høy.

OBS 3: Sture Pedersen har målt seg, og sendt VG et bilde av målingen som ifølge han viser at han er ca. 182.

Foto: Bø kommune

– Det er nok det helt presise, det er ei stund siden jeg målte meg sist, så da husket jeg ikke helt presist da jeg sa 185. Men dette er helt presist, sier han.

Målet er utført av teknisk sjef i Bø kommune – Andreas Andersen. Han har kontrollert at målet er korrekt.