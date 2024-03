Det bekrefter Politidirektoratet til VG.

I dag må politiet gå via retten for å få godkjent bruk av omvendt voldsalarm.

Lovendringen ble vedtatt av Stortinget før jul, men skulle egentlig ikke tre i kraft før 1. juli i år.

Etter den dramatiske økningen i drap i 2024, lovet justisminister Emilie Enger Mehl at de ville jobbe for å at endringen kunne tre i kraft til før påske.

Den konkrete endringen er at politiadvokater i politiet nå selv kan ilegge omvendt voldsalarm - uten å gå via retten først. Målet er at omvendt voldsalarm kan ilegges både raskere og oftere enn det gjøres i dag.

Skal alltid ha på lager

Hvert politidistrikt skal få utdelt seks fotlenker hver, og meningen er at distriktene alltid skal ha det antallet på lager.

– Det skal gå til et lokalt minilager som distriktene kan benytte dersom det skjer en teknisk feil, eller det oppstår noe akutt. Ellers vil man bestille fortløpende det som trengs fra politiets IT-enhet, sier politiinspektør Elin Lien i politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

De nye reglene sier at påtalemyndigheten nå kan ilegge omvendt voldsalarm ved:

Brudd på besøksforbud, og det anses at omvendt voldsalarm er nødvendig for at besøksforbudet skal overholdes.

Er noen mistenkt for brudd på et besøksforbud det siste året, kan omvendt voldsalarm ilegges sammen med et nytt besøksforbud.

I særlige tilfeller kan omvendt voldsalarm gis selv om det ikke foreligger brudd på besøksforbud, hvis det er nødvendig for å hindre at noen begår en straffbar handling mot en annen person.

Politiet skal innen kort tid - og helst innen fem virkedager - ta saken til retten. Personen som er ilagt fotlenken må imidlertid bære den frem til en rettskraftig avgjørelse kommer.

Hør Krimpoddens episode om omvendt voldsalarm:

– Politiet er klare

Justisminister Emilie Enger Mehl sier til VG at lovendringen gjør at omvendt voldsalarm kan brukes i flere tilfeller og på et tidligere tidspunkt enn det gjøres i dag.

Omvendt voldsalarm ble innført i 2013, men har vært lite brukt gjennom årene. De siste ti årene har påtalemyndigheten bedt om det i 230 saker, men kun fått medhold i 105 av dem.

Justisminister Emilie Enger Mehl Foto: Kyrre Lien / VG

Det har vært kritisert fra flere hold at terskelen for å bruke omvendt voldsalarm har vært for høy, og også høyere enn det lovgiver har lagt til grunn.

Siden 2019 har Riksadvokaten bedt politidistriktene om å øke bruken av slike fotlenker, men kun et fåtall har innfridd ordren.

Mehl sier at hennes departement har gitt politiet beskjed om at de skal legge til rette for ikrafttredelse om rundt en måned.

– Politiet er klare for å ta i bruk det nye regelverket, og politidistriktene er satt i stand blant annet gjennom kompetanseheving i distriktene. Jeg forutsetter at det nok alarmer tilgjengelig i politidistriktene for å dekke behovet i politidistriktene