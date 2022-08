– Nord-sør-debatten oppleves som kunstig og skaper falske motsetninger, for det er ikke sånn at det er dagens strøm i nord som vil løse problemene vi har i sør i dag. Til det vil utbyggingen ta altfor lang tid – det vil ikke løse noe som helst – og det må sees i sammenheng med andre tiltak som økt produksjon, eksport, elektrifisering og strømsparing, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til Politisk kvarter på NRK tirsdag.

Nordtun, som leder energiutvalget som skal utforme en ny energipolitikk for partiet, tok i forrige uke i Aftenposten til orde for å bygge ut strømoverføringskapasitet mellom Nord- og Sør-Norge.

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) kalte overfor VG utspillet «meget provoserende».

– Løsningen er ikke å ta kraften fra nord for å få det like dyrt i nord som i sør. Man må ha helt andre tiltak, sier Nielsen til NRK tirsdag.

Nordtun sier at prognosene er at man i Nord-Norge i løpet av rundt ti år vil ha et kraftunderskudd.

– Da kan situasjonen være snudd på hodet. Her må man tenke hele landet under ett, sier hun.