– Det er møter med mekleren underveis og hele tiden. Vi har jobbet mye med det materielle innholdet for å forstå betydningen av det motparten har lagt fram, sa SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs til pressen i 18.30-tiden fredag.

Det er tredje dag på rad med forhandlinger siden partene ble enige om å fortsette meklingen etter at SAS-pilotenes streik hadde pågått i litt over en uke. Etter hint om fremgang de andre dagene, lot pilotlederne pipa få en annen låt fredag.

– Det har ikke vært kontakt mellom partene i dag nei, så vi venter. Det siste er at vi har brukt dagen på å vente på SAS, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, til pressen da han gikk ut fra Näringslivets Hus i Stockholm like etter klokken 16.

Klokset ville ikke spekulere i om dette kan bety at det blir et nytt brudd mellom partene, ifølge TV 2. Møtene hadde da pågått siden klokka 10.

Varsler nye møter

Forhandlingslederen forklarte den manglene kontakten mellom partene slik:

– Det er fordi vi har jobbet intenst på vår side for å sikre at vi har en framtid for SAS, sa Hernæs.

Hun sa at selskapet vil ta kontakt med pilotene snart, men ville ikke svare på spørsmålet om hun har håp om en løsning fredag kveld.

– Jeg kan love deg at vi gjør alt vi kan for å finne en løsning på dette. Det er en annen forhandling enn vanlige kollektivforhandlinger. Dette handler om SAS’ overlevelse, sa hun.

Ledelsen og SAS-pilotene skal i nye møter fredag kveld, ifølge NRK.

– Om vi ikke blir enige, så vet jeg faktisk ikke hva som skjer, sa Hernæs.

Den norske mekleren Mats Wilhelm Ruland har flere ganger sagt at forhandlingene går i riktig retning. Fredag var han ikke like positiv da han møtte pressen. Foto: Chris Anderson / TT / NTB

– Frustrerende

Også den danske pilotlederen ga uttrykk for lite fremgang.

– Det skjer ikke så mye. Vi venter på en tilbakemelding fra SAS. Det er frustrerende. Det er samme situasjon som i går, sa Henrik Thyregod tidligere på dagen.

Han tilføyde at SAS ikke har lagt noen ny modell på bordet, som selskapets forhandlingsleder Marianne Hernæs sa før forhandlingene startet fredag.

Klokset var likevel klar på at forhandlingene fortsetter så lenge det er grunnlag for det. Torsdag forhandlet partene fra klokken 9 om formiddagen til klokken 1 natt til fredag.

Riksmekleren: Kan trekke ut til helgen

Før forhandlingene startet, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland at partene står nærmere hverandre enn noensinne. Men utover dagen ble han mer pessimistisk.

– Jeg ser ikke for meg en snarlig løsning, sa han til NRK i 15-tiden.

Samtidig utelukket han ikke at forhandlingene kunne fortsette gjennom helgen, eller at man avslutter og plukker opp tråden mandag. Til E24 sa Ruland at partene ikke hadde kommet noe særlig videre siden fredag formiddag.

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli, og over 2.550 flygninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS. Fredag er 167 SAS-flyginger til og fra Norge innstilt som følge av streiken.

Ifølge SAS har streiken kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner.

Vurderer å søke dispensasjon for helse i nord

Det har blitt meldt om at streiken har medført utfordringer for helsetjenestene i Nord-Norge, hvor ansatte ikke har klart å komme seg på jobb.

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurderer å søke om dispensasjon fra SAS-streiken slik at ferierende helsepersonell kan fraktes til jobb. Ifølge NRK gjelder det transport fra Oslo til Tromsø og Kirkenes.

– Vi hører at man har klart å lappe sammen vaktlister, takket være at helsearbeidere som er på jobb, tar ekstra vakter. Vi ser også, og vet, at situasjonen blir mer alvorlig over helga dersom streiken fortsetter, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker til kanalen.