– Vi er svært overrasket og skuffet over at store mengder dokumentasjon lagt fram for Konkurransetilsynet, ikke er blitt hensyntatt, skriver Norwegian i pressemeldingen.

Tilsynet vurderer Norwegians oppkjøp av Widerøe som negativt for konkurransen i norsk luftfart, men det skjønner verken Norwegian eller Widerøe. De tror heller det vil styrke norsk luftfart.

– Etter Konkurransetilsynets negative varsel har vi fått mange støtteerklæringer fra aktører som ser at kjøpet vil styrke norsk luftfart. Vi har fått god støtte fra kunder, fra ansatte i Widerøe og lokale folkevalgte, ikke minst i Nord-Norge, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

De mener at til tross for en fremleggelse av nærmere 3000 dokumenter, så har ikke det i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til.

Norwegian står på sitt og mener at de og Widerøe ikke er i en reell konkurransesituasjon. De har i sitt tilsvar til Konkurransetilsynet lagt vekt på at de mener selskapene utfyller hverandre.

Kan legge bort saken

Konkurransetilsynet sier til NTB at de nettopp har mottatt tilsvaret fra Norwegian. De ønsker ikke å kommentere innholdet, men forteller at de skal vurdere det.

– Vi skal nå gjøre en grundig vurdering av partenes tilsvar og saken for øvrig fram mot vår frist for å treffe endelig beslutning, sier jurist og prosjektleder i Konkurransetilsynet, Katrine Amdam.

Hun forteller at tilsynet ikke er fastlåst i sitt syn på saken.

– Som i alle andre saker, så kan vi vurdere det annerledes etter partenes tilsvar. Det kan ende med at saken legges bort før vi kommer med den endelige vurderingen.

Flyselskapet Norwegian er sterkt uenig i Konkurransetilsynets vurdering av oppkjøpet av Widerøe. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Tragedie

Widerøes konsernsjef Stein Nilsen forteller på en pressekonferanse at mye står på spill. Han frykter at utenlandske eiere skal få kloen i selskapet.

– Det vil være en stor tragedie om Widerøe havner i utenlandske hender, raser Nilsen.

Han er uenig i tilsynets oppfatning av at Widerøe kan fungere som en tredje konkurrent på stamrutenettet.

– Vi har fly, kompetanse og organisasjon som er satt opp for å operere på kortbanenettet og de mindre regionale trafikkstrømmene i Norge. Vi har heller ikke den finansielle kapasiteten som skal til for å fylle en slik rolle. Det Widerøe trenger for å kunne sikre et godt flytilbud fremover, er en langsiktig og sterk eier som kan hjelpe oss til å fornye flyflåten og ruste oss for fremtiden, sier Nilsen.

Svekker konkurranse

Da Konkurransetilsynet kom med sin innstilling i november, var det flere årsaker som pekte mot avslag av søknaden.

Særlig rutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim ble trukket fram. Det er på disse rutene, der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer, at tilsynet er redd konkurransen vil svekkes dersom de to flyselskapene slår seg sammen.

De tre forholdene som pekes på som begrunnelse, er at med kun to flyselskaper i markedet kan det bli lettere å koordinere priser på innenlandsruter.

Det kan også bli dårligere konkurranse der disse to selskapene allerede konkurrerer mot hverandre. I tillegg er det fare for at det skal bli dyrere for bakketjenester for konkurrerende selskap på flyplassene i Evenes, Alta og Kirkenes.

Konkurransetilsynets frist for et endelig vedtak er 3. januar 2024.