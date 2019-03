Hydro har gjort fremskritt etter dataangrep

Lokale notiser

– Hydros tekniske team, med ekstern støtte, har lyktes med å oppdage årsaken til problemene og jobber for tiden med å validere planen og prosessen for å starte selskapets IT-systemer på en trygg og forsvarlig måte. Det er imidlertid fortsatt ikke klart hvor lang tid det kan ta å gjenopprette stabil IT-drift, heter det i pressemeldingen.

Hydro ble tirsdag utsatt for et omfattende cyberangrep, som påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder. Selskapet ble rammet av et såkalt løsepengevirus. Disse krypterer informasjon i selskapers datamaskiner, og det blir framsatt krav om penger for å få «låst opp» informasjonen igjen.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Europol, Kripos, E-tjenesten og Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM NorCERT) er koblet inn i etterforskningen.

Gjør framgang

Etter å ha oppdaget problemet, isolerte Hydro alle verk og operasjoner og iverksatte mer manuelle prosesser og prosedyrer. Driften går stort sett som normalt, med stabile leveranser til kunder i henhold til spesifikasjoner, med noe mer manuell drift enn normalt, ifølge Hydro.

– Jeg er glad for å se at vi gjør fremgang, og jeg er imponert over hvordan kolleger over hele verden jobber døgnet rundt for å løse denne krevende situasjonen og sikre trygg og forsvarlig drift, uttaler sier Hydros finansdirektør Eivind Kallevik.

Forretningsområdene Extruded Solutions og Rolled Products, som blant annet produserer ulike former for aluminiumsprofiler og valset aluminium til mange formål, var hardest rammet av virusangrepet og er onsdag fremdeles sterkt påvirket av problemene.

Aksjekursen stiger

– Manglende evne til å koble til produksjonssystemene har forårsaket produksjonsutfordringer og midlertidig stopp ved flere anlegg. Fremskritt er blitt gjort, med forventning om å starte opp enkelte systemer onsdag, skriver Hydro i meldingen som også ble sendt til Oslo Børs.

Kursen på selskapets aksjer falt dramatisk etter at angrepet ble kjent tirsdag morgen, men tok seg nesten helt inn igjen i løpet av dagen. Etter drøy halv times handel onsdag hadde aksjekursen gått ytterligere 0,48 prosent opp og var stigende.

(©NTB)