Mer fisk i merd

Nordland fylkeskommune har oversendt søknad fra Cermaq til Øksnes kommune for kommunal behandling av søknad om arealendring og økning av biomasse for lokalitet Gisløy S. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 2340 tonn MTB. Det søkes nå om en biomasseendring opp til 3900 tonn MTB samt en arealendring ved lokaliteten.