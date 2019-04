Rekordresultat for sjark-eier på Sortland

Lokale notiser

Det går fram av årsregnskapet. Selskapet fisket for 3,7 millioner kroner, som var nokså nøyaktig like mye som i 2017. Driften var imidlertid vesentlig bedre. I 2017 bokførte selskapet et driftsunderskudd på 143.127 kroner. I fjor ble det et overskudd på 764.833 kroner. Dermed genererte driften et overskudd på 20 kroner for hver hundrelapp i omsetning. Før skatt endte resultatet på 715.835. Det er ny rekord for rederiet, som eies 100 prosent av Odd Einar Benum.

Selskapet har en totalbalanse på 2,6 millioner kroner. Av dette er 2,1 millioner kroner gjeld.

Det vil si at egenkapitalandelen bare er på drøyt 20 prosent. Selskapet eier 14,1 meter lange «Sennholmsbuen», som har kjøpt seg ekstra kvoter. I år har båten rett til å fiske 162 tonn torsk, 235 tonn sei og 47,7 tonn hyse. Ifølge Fiskeridirektoratet er hele torskekvoten oppfisket, mens så godt som hele sei- og hysekvoten gjenstår.