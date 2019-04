Norsk torsk konkurrerer med billigere EU-torsk merket «Seafood from Norway»

Lokale notiser

Fisk fra EU-registrerte båter som lander i Norge, er i en særstilling. Fisken kan sendes ut som norsk fisk, fordi den er landet i Norge, men kjøper behøver ikke å betale markedspris.

– Hvordan er det mulig?

Det som er sikkert, er at norske eksportører blir møtt i markedet med at det er mulig å kjøpe billigere norsk torsk, med Seafood from Norway- merket, til under markedspris.

– Jeg er ikke ute etter å ta noen, men vil gjerne forstå hvordan dette er mulig, sier Paul Harald Leinebø til Fiskeribladet.

Han viser til at Norge er stolt over å eksportere 35 millioner måltider hver dag for snart 100 milliarder kroner. Paradoksalt nok kan noen av disse milliardene være fisk fra både EU-registrerte og russiske båter.

– De seiler ikke med norsk flagg og har ikke norske eiere. Det er ikke «Seafood from Norway». Slik jeg forstår det, sier Leinebø.