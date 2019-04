Tilbyr ungdom sommerjobb på Bøheimen

Lokale notiser

– Dette er for deg som ønsker å bidra til aktivitet sammen med beboerne på Bøheimen bo- og rehabiliteringssenter og beboere ved Skjørisen omsorgsboliger, ifølge stillingsannonsen.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være sykkelturer, gåturer både ute og inne på sykehjemmet, samtaler, lesing, fysisk aktivitet, sang og musikk og kjøkkenarbeid.

Bø kommune skal totalt ansette ti personer i tidsrommet fra 1. juli til 12. august, og disse blir fordelt på to puljer.

– Dette er en fin mulighet for deg som ønsker å få et innblikk i helse- og omsorgstjenesten, for å få se hvordan det er å jobbe i denne tjenesten, skriver omsorgsleder Kurt Dahl, som oppfordrer interesserte å sende søknad til Bø kommune.