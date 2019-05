Ny styreleder i Momek PTN

Lokale notiser

Han er fra Mo i Rana og erstatter Lars Egil Loe, som også er fra Mo. Det øvrige styret består av Runne Lilledahl, Wiggo Dalmo og Ronny Østrem Pedersen.

Michalsen er styreleder i en rekke av Momek-selskapene, deriblant Momek Group, som i 2017 omsatte for over en halv milliard kroner. Momek PTN har de siste årene hatt fall i omsetningen fra nær 59 millioner kroner i 2015 til 40 millioner kroner i 2017. De siste tre årene har selskapet gått med underskudd på driften på til sammen over ti millioner kroner.