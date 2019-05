Nå kan du se lokale værforskjeller i yr-kartet

Lokale notiser

I Andøy skjer det med jevne mellomrom at det er tåke og kaldt på Andenes og sol og varmt andre steder på øya. Nå kan du se slike forskjeller i det nye værkartet til yr.no.

– Ikke alle er klar over at det kan være store variasjoner i været på selv et lite område. Yr har nå lansert et nytt værkart på alle plattformer som bedre viser den lokale værsituasjonen, skriver Ingrid Støver Jensen på nettsiden NRK Beta.

Jensen er produktutviklingssjef med ansvar for Yrs produkter på nett og mobil og er i tillegg redaktør for Yr.

– Vi har observert folk som sjekker været i dalen før de skal opp på fjellet, og andre som sjekker værvarselet i en kystby før de skal ut på sjøen. Det har ført til mange tilbakemeldinger fra folk som har blitt overrasket, og nå ønsker vi å gjøre det lettere å planlegge tur og reiser. Spesielt for dem som ikke bor i lokalmiljøet kan værkartet være til hjelp med å forstå noen av de lokale særforholdene, skriver Jensen videre.