Tar livet av døde vesterålsforetak

Brønnøysundregistrene er i ferd med å ta endelig livet av en rekke vesterålsforetak, som antas å være døde.
Lokale notiser

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at mange selskap som er i ferd med å bli erklært som døde, er enkeltmannsforetak som senere har blitt aksjeselskap med samme navn. Disse må ikke forveksles.

Følgende selskap har fått varsel om at de anses som døde:


Sortland

ALF MAGNE NILSEN

ASAM TRADING Samuel Asamoah

BERIT PETTERSEN

BIL & DELER IMPORT Knut-Eirik

CONSIS ØKONOMI J E Johansen

FLUEBINDERE Nils Johansen

GOSTRIKK Lillian Olsen

HANSENS TRANSPORT Odd Arne Hansen

IDELOFTET Bengt Tore Øygård

INGERS NATURTERAPI Inger Andre

INKA- INVEST AS

KNØTTELITEN Ann Karin Pedersen

LENNART SMITH LASTEBILTRANSPOR

MARKEDSSERVICE Hansen

MARKEDSTJENESTER Jens Eirik Pedersen

NORTH IMPORT NORWAY Leif I Johsen

NÅL OG TRÅD M Halsvik

PIZZALOFTET Harald M Jacobsen

SELNES GARTNERI Per J Johansen

SKININ Einar Jakobsen

STENKJÆR IMPORT

T L M SHOP Leif Inge Johnsen

TANNLEGE MNTF EIRIK SELBO

VESTERÅLEN MEKANISKE VERKSTED

VESTLY PRODUKTER Unni Vestly

Øksnes

A K IMPORT Kristoffersen

BENGT ENDRESEN TRANSPORT

BERNT-TORE EVENSEN

CITY CENTER Lovise Leinan

EINAR ENDRESEN TRANSPORT

MERKANTILSERVICE Are Jakobsen

NORD TRADING R Hansen

RUNE OLSEN

SALONG 31 Ann-Kristin Karlsen

SISSELS BYRÅ Sissel Brosø

STØ FISKEPRODUKTER & KAFE Hans

Hadsel

ANNES SY OG STRIKKEVERKSTED

BODILS SALONG Bodil Bergvik

EGILMAT Hans Olav Sørensen

ELBJØRGS HJEMMEBAKERI

JAN-HENRY SØBERG

JOHN OLSEN

LA STRADA Robert Ringkjøb

LARSEN ELEKTRO AUTORISERT ELEK.

METRO GATEKJØKKEN Kaushal Kuma

RADIO RADIO Ragnar Lauritz Urs

RB POLAND

ROLF FJELLBERG

ROSO IMPORT S B Rygh

TOTAL DATA Moltubakk

BØ AUTO SENTER EIENDOM Harder

ELLENS VIDEO Kristoffersen

FIX & FIN Larsson

FORRETNINGSDRIFT Sture Pedersen

J SØBERGS BUSSREISER

KJÆRSTAD VIDEO

MB SOLTIND N-184 BØ

NYKVÅG HANDEL NIKOLAISEN

Andøy

BLEIKSØY Harald Roger Lund

CAREL GOOS

GOTTEN KIOSK Åse Helene Olsen

JUL NILSENS BAKERI

KRAMBODEN Wenche Kvande

LUGGEN FRISØRSALONG 2 Hilde Nilsen

MARITS TITT INN Marit Kinn Arntzen

PAUL A JULIUSSEN MALERMESTER

RØRLEGGERFIRMA JAN ELLINGSEN

STIFTELSEN ANDØY VARMTVANNSBASSENG

SUSANNA HANIKA

VESTERÅLENS BRUKTHANDEL Morten

VEVSTUA SKARVEN Brit Myrland