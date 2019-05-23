Tar livet av døde vesterålsforetak

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at mange selskap som er i ferd med å bli erklært som døde, er enkeltmannsforetak som senere har blitt aksjeselskap med samme navn. Disse må ikke forveksles.
Følgende selskap har fått varsel om at de anses som døde:
Sortland
ALF MAGNE NILSEN
ASAM TRADING Samuel Asamoah
BERIT PETTERSEN
BIL & DELER IMPORT Knut-Eirik
CONSIS ØKONOMI J E Johansen
FLUEBINDERE Nils Johansen
GOSTRIKK Lillian Olsen
HANSENS TRANSPORT Odd Arne Hansen
IDELOFTET Bengt Tore Øygård
INGERS NATURTERAPI Inger Andre
INKA- INVEST AS
KNØTTELITEN Ann Karin Pedersen
LENNART SMITH LASTEBILTRANSPOR
MARKEDSSERVICE Hansen
MARKEDSTJENESTER Jens Eirik Pedersen
NORTH IMPORT NORWAY Leif I Johsen
NÅL OG TRÅD M Halsvik
PIZZALOFTET Harald M Jacobsen
SELNES GARTNERI Per J Johansen
SKININ Einar Jakobsen
STENKJÆR IMPORT
T L M SHOP Leif Inge Johnsen
TANNLEGE MNTF EIRIK SELBO
VESTERÅLEN MEKANISKE VERKSTED
VESTLY PRODUKTER Unni Vestly
Øksnes
A K IMPORT Kristoffersen
BENGT ENDRESEN TRANSPORT
BERNT-TORE EVENSEN
CITY CENTER Lovise Leinan
EINAR ENDRESEN TRANSPORT
MERKANTILSERVICE Are Jakobsen
NORD TRADING R Hansen
RUNE OLSEN
SALONG 31 Ann-Kristin Karlsen
SISSELS BYRÅ Sissel Brosø
STØ FISKEPRODUKTER & KAFE Hans
Hadsel
ANNES SY OG STRIKKEVERKSTED
BODILS SALONG Bodil Bergvik
EGILMAT Hans Olav Sørensen
ELBJØRGS HJEMMEBAKERI
JAN-HENRY SØBERG
JOHN OLSEN
LA STRADA Robert Ringkjøb
LARSEN ELEKTRO AUTORISERT ELEK.
METRO GATEKJØKKEN Kaushal Kuma
RADIO RADIO Ragnar Lauritz Urs
RB POLAND
ROLF FJELLBERG
ROSO IMPORT S B Rygh
TOTAL DATA Moltubakk
Bø
BØ AUTO SENTER EIENDOM Harder
ELLENS VIDEO Kristoffersen
FIX & FIN Larsson
FORRETNINGSDRIFT Sture Pedersen
J SØBERGS BUSSREISER
KJÆRSTAD VIDEO
MB SOLTIND N-184 BØ
NYKVÅG HANDEL NIKOLAISEN
Andøy
BLEIKSØY Harald Roger Lund
CAREL GOOS
GOTTEN KIOSK Åse Helene Olsen
JUL NILSENS BAKERI
KRAMBODEN Wenche Kvande
LUGGEN FRISØRSALONG 2 Hilde Nilsen
MARITS TITT INN Marit Kinn Arntzen
PAUL A JULIUSSEN MALERMESTER
RØRLEGGERFIRMA JAN ELLINGSEN
STIFTELSEN ANDØY VARMTVANNSBASSENG
SUSANNA HANIKA
VESTERÅLENS BRUKTHANDEL Morten
VEVSTUA SKARVEN Brit Myrland