Turklar? Her er noen av turene i Vesterålen denne uka

Lokale notiser

Historiker Geir Remen skal vise vei i kulturlandskapet på Hadsel onsdag formiddag. – Han har god kunnskap om vår lokalhistorie, og er sterkt engasjert i kulturminnene på Hadsel prestegård, melder Vesterålen Turlag. Turen annonseres som en seniortur, men det betyr ikke at yngre deltakere blir avvist.

Oppmøte er ved parkeringsplassen ved kirka.

Onsdag er det også tur rundt Holsnakken på Straume.

Turlederne Arne Hole og Laila With inviterer til rolig vandring rundt Holsnakken onsdag.

– Vi møtes ved Lunahallen og går derfra til adventistkirka på Øyjorda. Der svinger vi sørover på Fagerhaugveien. Fra Fagerhaugen følger vi en god skogsvei til det gamle lysverket ved Fagerhaugelva, melder Vesterålen Turlag.

Samtidig melder turlaget om at lavvoen på Lomtjønnåsen er under ombygging.

–Området vil inntil videre være som en byggeplass der nye og gamle materialer ligger i løypa. Turlaget ber brukere av Lomtjønnåsen om forståelse for rotet, og ber om at det utvises forsiktighet slik at ingen blir skadet. Vi anbefaler skoler og barnehager om å ta turen til Turlagsstua, som også er et fint turmål for alle.