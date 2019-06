Gir skjenkebevilling til 45 fot stort havseiler

Lokale notiser

Det er snakk om en skjenkebevilling som omfatter alkoholholding drikke i gruppe 1 og 2., med lavere alkoholinnhold enn 22 prosent i tidsrommet 12 om formiddagen til ett om natta alle ukedager. Det kan serveres alkohol om bord i båten når den er i fart og undr landligge i Hadsel kommune.

Havseileren er sertifisert for ti personer og en besetning på to personer. Kjell Magne Rast er godkjent som skjenkestyrer. Bevillingen gjelder til 30. september 2020. Det stilles krav om at skjenkestyrer må gjennomgå alle kurs og fylle krav før det kan skjenken alkohol. Det må dessuten innhentes serveringsbevilling.

Kommunestyret har også besluttet å gi salgsbevilling til Coop Ekstra på Stokmarknes.