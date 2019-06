Stenger Torghuken i sommer

Lokale notiser

Dette skjer i tidsrommet 4.-17.juli i forbindelse med etablering av ny gjestehavn, opplyses det i ei pressemelding fra Sortland havn.

Montører ankommer Sortland den 4. juli, og etter oppstartsmøte vil jobben med å montere forankringspunktene for anlegget starte.

– Arbeidets varighet er avhengig av en rekke faktorer, men etter planen skal de nye bryggene være på plass medio juli. Når anlegget er ferdig etablert vil det bli utført sammenkobling land-/sjøside for strøm og vann. Ved ferdigstillelse vil Sortland kunne tilby en moderne gjestehavn midt i sentrum med totalt cirka 120 liggemeter, vann- og strømposter for besøkende fartøy, kajakkplattform og brygger med både levegger og benker tilgjengelig for også de som bare ønsker å nyte en soldag, opplyser havnesjef Rune W. Monrad i pressemeldingen.

Den offisielle åpning av anlegg gjennomføres av Ordfører Tove Mette Bjørkmo når anlegget står ferdig.