Mener fiskeriene må forvente klimaregning

Lokale notiser

Det går fram av en kronikk som Havforskningsinstituttet har publisert på egne hjemmesider og som har stått på trykk i Dagens Næringsliv.

Med torsken som eksempel i det grunne Barhetshavet, som varmes hurtigere opp enn andre steder på kloden, mener instituttet at klimaendringer medfører at torsken flytter nordover, men fremdeles gyter torsken i Lofoten-området. Her finnes de unike matforekomstene fiskeyngelen trenger – nemlig enorme mengder av det livgivende dyreplanktonet raudåte, heter det i kronikken:

«Rundt 60 prosent av fisken som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom denne hot spot-en i løpet av sine første levemåneder. Vel halvparten av Norges årlige fiskeriinntekter på litt over 20 milliarder kroner (førstehåndsverdi i 2018) er avhengige av at alt klaffer i det tidsvinduet egg og larver passerer Lofoten. Men også planktonet påvirkes av temperaturen, som kan rokke ved den naturlige syklusen. Omfattende klimaendringer øker sjansen for at det blir utakt mellom torskens gyting og tilgjengeligheten av riktig føde.

Men torsken trenger ikke bare god timing i Lofoten. Avstanden til oppvekstområdene i Barentshavet, der torsken vokser videre til gytemoden alder, har også betydning. Vi har sett at torsken flytter på seg i rekordfart. Det er ennå uklart hva som vil skje med torsken når iskanten, og artene den er avhengig av flytter ut av Barentshavet. Vi vet imidlertid at torskebestanden bygges fra bunnen, og er avhengig av et jevnt påfyll av solide årsklasser. Ubalanse i økosystemet kan rokke ved det finstemte samspillet som sikrer god rekruttering og en «trygg» oppvekst. I neste omgang slår det ut for fiskeriene.

Havforskningsinstituttet har startet klimarisikovurderinger av 104 fiskebestander i norske farvann. Av de rundt femti økonomisk viktige bestandene som vi overvåker nøye, er om lag 30 sårbare for klimaendringer. Bjerknessenteret utvikler nå klimamodeller som kan varsle havklimaet flere år i forveien. Sammen med økt kunnskap om hvordan et varmere klima påvirker de ulike artene i Barentshavet, vil modellene kunne bidra til bestandsvarsler og best mulig forvaltning av våre marine ressurser.

Selv om vi ikke med sikkerhet vet hva et isfritt Arktis vil bety for oss, vet vi nok til å si at nå må vi som samfunn handle. Forskningen vår viser at klimaet endres raskt, og at klimaeffektene vil ha store samfunnsmessige konsekvenser for Norge.»

Kilde: Havforskningsinstituttet