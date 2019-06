16.8 millioner kroner til talentsatsinger i Nord-Norge

Lokale notiser

Fra 2016 til nå har Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge i felleskap støttet talentutvikling i Nord-Norge med 7.6 millioner kroner. Denne potten vil de neste tre årene øke til 16.8 millioner.

SpareBank 1 Nord-Norges bidrag til samarbeidet skjer gjennom bankens samfunnsutbytte, bedre kjent som Samfunnsløftet. Dette er midler som går til prosjekter og tiltak som løfter landsdelen videre.

– SpareBank 1 Nord-Norge er en bank som alle i nord eier i lag. Mange velger også å være kunde i den banken de er medeier i. Slik skapes et overskudd som går tilbake til samfunnet som skapte banken. Ordninga kaller vi Samfunnsløftet, og den er Talent Norge nå en del av. Det er viktig for Nord-Norge at våre talenter får muligheten til å lykkes i og fra landsdelen, sier Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

Det å ytterligere forsterke det gode samarbeidet innenfor kultursektoren i Nord-Norge står helt sentralt for de ulike talentsatsingen videre. I tillegg til å støtte talentprogrammer i nord, vil Talent Norge arrangere nettverksmøter og skape synergier mellom satsinger som igjen stimulerer til et toppmiljø for kunst og kultur i Nord-Norge.

– Talent Norges formål er å være en spydspiss for talentutvikling innen kunst og kultur, og skal skape arenaer, muligheter og utsikter nasjonalt og internasjonalt for utvikling av talenter, i et systematisk og langsiktig perspektiv. Det er gledelig og viktig at SpareBank 1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet nå fortsetter og øker satsingen på prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.