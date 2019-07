Svekket ambulanseflyberedskap i nord

Lokale notiser

Det har så langt ikke blitt informert om hvilke fly det dreier seg om. Men en oversikt fra flyoperasjonsbasen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), viser at de fleste flyene ikke kan lande eller lette fra mindre flyplasser, skriver NRK.

Flyplassene dette gjelder, er Hammerfest, Sørkjosen, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Honningsvåg og Mehamn.

Babcock overtok natt til mandag ambulanseflytjenesten i Norge. Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF opplyser at Babcock onsdag kveld har fire ambulansefly for kortbane i beredskap, tre fly i Nord-Norge og ett fly i Sør-Norge. Etter klokka 21 er to fly i nord og ett i sør i beredskap.

– Kapasiteten vurderes å være tilfredsstillende på landsbasis, men fortsatt begrenset på kortbanenettet i Nord-Norge, heter det i Luftambulansetjenesten HF sin siste oppdatering klokka 16.

– Krevende

Situasjonen skyldes ifølge NRK at de fleste flyene som er egnet til å lande på kortbanenettet, er benyttet til opptrening av personell. Selskapets ekstrafly kan ikke lande på kortbaneflyplasser.

Så langt har ikke fylkeslegen registrert tilfeller hvor pasienter ikke har fått det tilbudet de har krav på, men Luftambulansetjenesten erkjenner overfor NRK at tilbudet ikke har vært slik det burde.

Til NTB medgir mediekontakt Roger Solheim i Babcock at situasjonen er krevende.

– Det er en krevende situasjon. Det er fordi vi både skal trene nye piloter og opprettholde beredskapen på samme tid. Men det er viktig å understreke at alle piloter som flyr trening, skal ha med flysykepleier slik at flyene kan ta oppdrag med pasienter, sier Solheim.

Han mener situasjonen vil bedre seg etter hvert som flere og flere piloter får såkalt utsjekk og går i normal beredskap igjen. Videre understreker han at selskapet har mange fly tilgjengelig til en hver tid, og som kan benyttes selv om de også brukes til opptrening

Reagerer

En som ikke er fornøyd med situasjonen, er Senterpartiets Sandra Borch. Hun raser mot tjenesten.

– Når en rekke av flyene som er operative, ikke kan lande på flertallet av flyplassene, er dette i ferd med å bli en katastrofe. Nok en gang ser vi at beredskapen svekkes. Nå må helseministeren på banen og ordne opp i dette, sier hun.

Situasjonen bekymrer også helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet.

– Vår bekymring for at det nye selskapet ikke skulle være klare til å ta over driften, har blitt avvist, og vi har fått gjentatte forsikringer om at overgangen skulle gå fint. Det vi hører nå, er totalt uakseptabelt og viser at det har vært god grunn til å advare, sier Kjerkol til NTB.

Bekymret

Ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune er bekymret for pasienter i Finnmark, og sier til iFinnmark at både regjeringen og myndighetene lovte at beredskapen skulle være på plass også under overgangsfasen.

– Når man har så mange fly som er operative, men ikke kan lande på så mange flyplasser så er det ikke en god nok tjeneste.

Hun understreker samtidig at personer som bor i blant annet Kjøllefjord og Mehamn har lengst vei til sykehus. Om de ikke kan bruke ambulansefly, vil det innebære flere timer i bil fordi det er 34 mil til Kirkenes og 36 mil til Hammerfest.

(©NTB)