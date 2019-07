Søker om tillatelse til allerede utført fasadeendring

Lokale notiser

And-Hus har utført arbeid på et hus Bleik i Andøy. Der ble det også satt inn et vindu, som ikke var med på de tegningene som var godkjent.

Naboen laget på dette, og 12. mars sendte Andreas Thanke i Andøy kommune stoppordre til And-Hus når det gjelder arbeidet som ikke var med i den opprinnelige søknaden.

Stans

– Vi ber derfor om at alle jobber som innebefatter endringer i forhold til gitt tillatelse stoppes. Disse må nabovarsles, sendes til fylkeskommune på høring og gis ny tillatelse. De endringene jeg klarte å se på tegningene var det kommet skrått tak over butikkdelen og verandadør på fasaden mot Gårdsveien, regner da med at det er tenkt veranda også. I tillegg viste naboen meg bilde av et vindu satt inn i fasaden mot vest som heller ikke har vært søkt om, skrev Thanke i en e-post til And-Hus.

Naboen mener at det har foregått arbeid med de ikke omsøkte endringene også etter kommunen sendte stoppordre og tok derfor kontakt med fylkesmannen for å få stopp i arbeidene.

Fylkesmannen ville imidlertid ikke gripe inn og pekte på at det er kommunens ansvar å følge opp saken.

Nå foreligger altså søknaden om å få tillatelse til å utføre den allerede utførte fasadendringen.

Denne søknaden kan bli innvilget, men den kan også bli avslått. Da må i så fall vinduet fjernes.