Bedre, men fortsatt underskudd for Rødbrygga

Lokale notiser

2018 var et ganske stabilt år for Rødbrygga Drift AS, sammenlignet med 2017. Driften bedret seg, men det var underskudd også i 2018.

Inntektene økte fra 9,07 millioner i 2017 til 9,18 millioner i 2018. Kostnadene steg også marginalt fra 9,17 til 9,19 millioner kroner.

I 2017 hadde selskapet et negativt driftsresultat på minus 101.204 kroner. I 2018 bedret dette seg, og driftsresultatet endte på minus 9.568 kroner. Endringen fra 2017 til 2018 var altså på om lag 91.000 kroner, som utgjør en positiv bedring på 90,5 prosent.

Rødbrygga Drift AS fikk et årsresultat i fjor på -25.251 kroner, mot -126.169 kroner i 2017.