Solid for Bygger´n på Eidet

Lokale notiser

Bygger´n økte inntektene med over 1,5 millioner kroner fra 2017 til i fjor, og endte på 24,5 millioner kroner i omsetning. Med kostnader for selskapet på i overkant av 22,3 millioner ble det bokført et driftsresultat på over 2,1 millioner for 2018.

Det er Per Arne Jakobsen som står som majoritetseier for Bø-Tre AS med 50,204 prosent andel av aksjene i selskapet.