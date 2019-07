Fant 20.000 år gammelt ferskvann på havbunnen utenfor Lofoten

Lokale notiser

Funnet ble gjort på 800 meters dyp i to smale dalkløfter på kontinentalskråningen utenfor Lofoten. Egentlig skulle forskerne sjekke havbunnen her for metanutslipp, som frigjøres av varmere hav og klimaendringer. Men så dukket det altså opp en overraskelse.

– Ferskvannet lekket ut fra havbunnen. Det var svært overraskende for oss, forteller forsker og maringeolog Wei-Li Hong ved NGU i følge NRK Nordland.

Funnet tyder på at Norge kan ha flere store lommer, eller akvifer, med ferskvann, skjult under sedimentene på havbunnen.

Etter alt å dømme har fenomenet oppstått under siste istid, for 20.000 år siden.

Den tykke iskappen som omsluttet Norge, presset ned jordskorpen med et voldsomt trykk. Da tvang den store mengder smeltevann ned gjennom sprekker på havbunnen.

Lommen skal ligge rundt en kilometer under havbunnen, men den eksakte størrelsen er ikke kjent ennå.