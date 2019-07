Konsert for ungdom fredag i Reginedagan

Lokale notiser

Som en del av Ung kulturstrøm Vesterålen arrangerer Reginedagan konsert med og for ungdom fredag kveld.

– Vi har lett etter unge talenter som har lyst til å opptre, og vi har fått god respons. Både fra band og fra enkeltpersoner som har lyst til å være med, sier Kine Anette Johnsen.

– Det er viktig å skape arenaer der ungdom kan opptre, der de får vist hva de kan og hvor det er høyt under taket og lov å prøve seg litt, sier hun.

I forkant av konserten på Eidet, blir det kafe og kiosk i regi av ungdomsklubben.

Dette er band og enkeltpersoner som skal opptre:

«The Frivolous», som har deltatt på UKM og åpningen av Rockebrakka i Bø. Bandet består av Richard Eriksen (tromme) og Frank Søberg (gitar) fra Bø, Jenna Marie Grant (vokal) fra Andøy og Thea Bjørn (bass) fra Sortland. De spiller for det meste indie og alternativ rock.

– De skal spille både egne sanger og cover og forteller at de ser veldig frem til å opptre. Til konserten har vi også fått et helt nytt band med ung Bøungdom som ennå ikke har fått navn, men som gleder seg til å opptre for oss. Det består av Kaja Godvik, Amanda Skoglund, Guro Graff, Rikke Eriksen og Ingeborg Olsen, sier Johnsen.

Joakim Fredriksen fra Bø var en av de som kom videre i årets UKM og han skal synge country. Også Kaia Eilertsen, Wilde Langås og Regine Vetleseter Strangstad skal opptre på årets konsert.