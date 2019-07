Sykehusene bryter tidsfrister oftere

Lokale notiser

Tall fra Helsedirektoratet viser at antall tidsbrudd økte med 780 fra samme periode i fjor, melder P4.

I gjennomsnitt brytes tidsfristen for påbegynt behandling i 2 prosent av alle saker ved sykehusene. De private helseforetakene er verst og bryter 3,8 prosent av tidsfristene. Helse sør-øst er best i klassen med 1,8 prosent.

Ventetiden i første tertial var i snitt 54,3 dager, mot 58,4 dager i samme periode i 2018.

Aps Tuva Moflag sier hennes parti er bekymret for at sykehusene er underfinansiert. Hun frykter situasjonen kan være verre enn statistikken viser og vil se nærmere på tallene.

– Vi er bekymret for at folk kanskje får møte en spesialist til en samtale, men at behandlingen ikke kommer i gang, og at det er en del skjulte tall her, sier Moflag, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

