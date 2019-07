Godt år for Hanssen Maskin & Transport AS

Lokale notiser

Siden etableringen av Hanssen Maskin & Transport AS i 2010 har både omsetningen og lønnsomheten økt år for år. Fra i underkant av to millioner i omsetning i 2010 passerte selskapet for første gang syv millioner i omsetning i fjor.

På bunnlinja satt selskapet i fjor igjen med et resultat før skatt på 773 000 kroner, en økning på vel 200 000 kroner fra året før.

Verdiene i selskapet er også langt høyere enn gjelda. Driftsmidler, omløpsmidler, fordringer og bankinnskudd utgjorde ved årets begynnelse 3,8 millioner mens den totale gjelda er oppført til 1,6 millioner.