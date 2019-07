Russerne skal fly over Nord-Norge

Lokale notiser

Det er VG som skriver at et russisk Antonov An-30B overvåkingsfly skal ta bilder av militære anlegg i Nord-Norge. Flyet kommer først til Gardermoen, før kursen settes nordover.

– De kommer med et mannskap på 17 personer. Flyet og utstyret blir kontrollert og godkjent av norsk personell, før de flyr videre til Bardufoss, der de vil være stasjonert noen dager, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Sigurd Tonning-Olsen, til VG.

Det russiske Antonov-flyet er godt egnet til oppdraget, siden flynesen er laget av glass og dermed gir god utsikt fremover og under flyet.

Open skies

Flygingen er en del av en internasjonal avtale som heter «Open skies», og åpner for at man ta fly over andre lands militære anlegg og fotografere. 34 land har signert «Open skies»-traktaten.

VG skriver at Norge i år har vært med på to slike fotograferinger i Russland, henholdvis sammen med Tyrkia og USA.

Samtidig som russerne flyr over Norge, skal Italia og USA gjennomføre en lignende operasjon i Russland.

Nordmenn om bord

VG skriver at det russiske mannskapet vil levere en nøyaktig plan over områder de skal fly over og hvor høyt de ønsker å fly. Norge vil ha personell om bord i flyet for å påse at disse planene følges.

– Vi har krav til å ha fire personer om bord for å monitorere aktiviteten og sikre at de forholder seg til reglene i norsk luftrom, sier Tonning-Olsen til VG.