300 møtte opp under Seabed

– Sortlandssundet, eller The Sortland Sound, som det heter på engelsk, spiller en sentral rolle i utstillingen. Derfor er det ekstra morsomt at Sivert, som kanskje framfor noen representerer det musikalske «Soundet» av Sortland, åpnet Seabed sammen med barna, sier enhetsleder i Sortland museum, Ane Høyem i en pressesmelding.

Seabed betyr havbunn, og det er havets betydning i nord, og konsekvensene av marin forsøpling og forurensning som er tema for utstillingen.

– Det er spesielt gledelig at Seabed er laget for barn og unge, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo ved åpningen, og framhevet også den spesielle sammenkoplingen av ulike kunstuttrykk og media i utstillingen.

Sortland museum har samarbeidet med ulike kunstnere, designere og produksjonsmiljøer for å realisere prosjektet. Vakre silkebroderier former havdyr som svever over lokalet og en tangvegg materialiserer fjæra for både syns- og luktesansen.

Veggene i utstillingen prydes av undervannsfotografier tatt av en av Norges mest kjente undervannsfotografer. Bilder og film fra Sortlandssundet og Bleiksdypet lar publikum oppleve hvordan det er å bo i Vesterålen fra fiskens perspektiv - en nærhet til temaet som virkelig understreker det akutte ved miljøproblemene for havet.

Seabed er finansiert av Nordland fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Sortland kommune, Reno-Vest, Vesterålskraft, Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, Holmøy Maritime, SE Gruppen og Museum Nord.