– Et viktig steg for ny flyplass i Bodø

Lokale notiser

Samferdselsdepartementet skal nå kvalitetssikre utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø.

– Dette er et viktig steg videre i prosjektet for en ny flyplass i Bodø, og vi leverer i tråd med det vi har lovet. Med dette sikrer vi nå en god fremdrift i flyplassprosjektet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Ifølge Dale skal de gjennomføre en tilpasset kvalitetssikring da de er klare på at alternativet er å bygge en ny flyplass.

– Dette er et svært viktig prosjekt for regionen og for Nord-Norge, og jeg er glad for at vi er i rute, sier samferdselsministeren.

Fem alternativer

Flyttingen av flyplassen vil frigjøre sentrumsnære arealer som kan nyttes til fremtidig kompakt byutvikling. Dette vil redusere transportbehovet og mindre støy- og byutviklingskostnader, samt gjenbruk av bygninger. Ifølge pressemeldingen vil prosjektet dermed bidra til en positiv byutvikling og styrke den regionale utviklingen.

Avinor har utredet fem alternative måter å bygge flyplassen på, og skisseprosjektet med anbefalinger er nå ferdigstilt.

– Vi er veldig glad for at regjeringen og Samferdselsdepartementet nå har avklart rammen for kvalitetssikringen. Dette ivaretar den videre fremdriften mot endelig beslutning om alternativ. På bakgrunn at denne viktige avklaringen har vi startet den innledende fase i forprosjektet for å sikre videre fremdriften frem mot konsesjonssøknad og investeringsbeslutning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen i pressemeldingen.

Innledende fase i forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2019. Den nye lufthavnen er forventet ferdigstilt mellom 2024-2026.