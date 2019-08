Viderefører kantine ved Myre skole

Lokale notiser

– Vi trenger imidlertid ei tid til å klargjøre rutiner og forberede gode systemer. Det betyr at kantina ikke åpner før mandag 2. september. Vi har blitt flere elever, og kjøkkenet er mye mer i bruk til undervisning nå enn i fjor. Dermed må vi bruke tid til å legge en god plan for å få det hele inn i et nytt system. Vi arbeider også med at abonnementsordninga skal bli lettere å administrere, skriver skolen på sin hjemmeside.



I år blir dagen for variert varm-mat lagt til fredagene, og mellomtrinnet vil som før få tilbud om å være med der.



Myre skole oppfordrer alle ungdomsskoleelever til å ta med seg matpakke de 2 første ukene. Det blir anledning til å sitte inne i klasserommene å spise.

– Minner samtidig om at brus, energidrikk, kjeks, boller og andre søtsaker ikke aksepteres på skolen. Håper at dere foresatte snakker med elevene om dette. Det vil også bli tatt opp på foreldremøtene, påpeker skolen.