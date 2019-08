Pengegave til ungdomsklubb på Stokmarknes

Lokale notiser

Ungdomsklubben Canari, holder til i Hurtigrutens Hus i kjelleren.

UK Canari har fått 20.000 kroner fra Hadsel paintballklubb, siden de har lagt ned sin virksomhet. Stokmarknes ungdomsklubb er veldig glad for å få gaven, forteller Charlotte Larsen Kleiva som er ungdomsleder i klubben.

–Vi har kjøpt inn nytt anlegg og nye lys og disco-kule. Det var signalisert fra paintballklubben at om de kom til å legge ned, så skulle ungdomsklubben få pengene, sier Larsen.

– Vi har fått fornyet ganske mye i klubben vår og ennå har vi litt penger igjen. De pengene tenkte vi at vi skulle bruke på et skilt, for å markere klubben. Vi er veldig takknemlige for at vi har fått denne pengegaven, sier hun.