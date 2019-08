Lanserte Fæsterålen 2020 med salgsrekord

Lokale notiser

– Vi åpnet opp for å selge flere billetter. I den forbindelse la vi ut 200 billetter onsdag. Etter fem minutter var de utsolgt, sier promosjef for Fæsterålen, Martin Meisterlin, og legger til at de ikke har solgt så mange billetter på så kort tid tidligere.

– Trykket har vært heftig. Det er tydelig at interessen har vært stor, sier han.

Meisterlin uttalte til VOL søndag at de er godt i gang med å vurdere headlinere til neste års festival, men poengterer at det er foreløpig er for tidlig å gå ut med konkrete navn.

– Vi jobber med flere som vi mener er svært gode kandidater, sier han, og legger til at de første artistnavnene blir sluppet en gang i løpet av høsten.

Neste års festival finner sted helga i tidsrommet 28- og 29.august.

– Vi holder oss til samme uke som i år. Tidligere hadde vi festivalen første uka etter skolen startet, før vi gikk over til å arrangere den uka etter det igjen, blant annet på grunn av andre festivaler som fant sted på samme tidspunkt. Vi tror at det passer bedre for folket, sier Meisterlin.