SAS endrer designet på flyene

Lokale notiser

De nye endringene inkluderer at blåfargen på halen beholdes, men fargen trekkes ned over flykroppen og inn under buken. Borte er de røde motorene. De er nå i farget i sølv, med et blått belte i forkant, skriver NRK.

Sølv er det også å finne i SAS-logoen i fremre del av flykroppen. Når det gjelder de skandinaviske flaggene, er de fortsatt med. Konsernsjef i SAS, Rickard Gustafson, sier til NRK at kvalitet, enkelthet og funksjonalitet skal prege selskapet i fremtiden.

– Vi har lyttet til passasjerene våre, og de vil ha blåfargen for å få en følelse av å komme hjem, sier han til NRK.