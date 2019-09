Vil straffe landbruket til fordel for sjømatnæringen

Lokale notiser

Hensikten med en slik avgift på rødt kjøtt og annen matvareproduksjon som gir store klimagassutslipp, er å dreie folks spisevaner inn på mer klimavennlig mat som for eksempel sjømat, kylling og vegetabilske matvarer.

Vil ikke straffe

– Vi ønsker ikke å «straffe» matproduksjon som ikke er så klimavennlig med avgifter. Myndighetene må heller bruke gulrot enn pisk. Vi er veldig glade for at rapporten konkluderer med at å spise mer sjømat er en del av løsningen på klimautfordringene. Derfor er det bedre å fremme mat fra havet og endre folks matvaner på den måten, det er bra for klimaet og for folks helse, sier direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland ifølge Fiskeribladet.

Rapporten handler blant annet om hvordan tiltak knyttet til havet kan bidra til å få ned klimautslippene.

Karbonskatt

Et av tiltakene som omtales i rapporten er å innføre en karbonskatt på drivhusgassintensiv matvareproduksjon.

I rapporten nevnes storfé og sau som høgintensive matvarer når det gjelder klimagassutslipp.

Målet er å «styre» forbrukerne inn på mer klimavennlige matvarer.

I rapporten ramses sjømat, kylling, gris og vegetabilske proteinkilder opp som eksempler på klimavennlig matvarer.