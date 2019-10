Nordland Venstre vil ikke fortelle hva de mener om lederdebatten i partiet

Lokale notiser

Venstres leder Trine Skei Grande har tidligere meddelt at hun ønsker å fortsette som leder. Det har hun også meldt til valgkomiteens leder, heter det i en pressemelding fra Venstre søndag ettermiddag. Ved midnatt natt til mandag går fristen ut for å komme med forslag til komiteen som skal foreslå ny ledertrio og medlemmer av sentralstyret.

Et samlet sentralstyre bekrefter nå at de stiller seg til disposisjon for valgkomiteen. Det gjelder dagens to nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik, samt Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Petter Toldnæs, Ida Johnsen og Solveig Schytz.

Det fremkommer ikke om Breivik og Elvestuen ønsker gjenvalg som nestledere. De to har ikke svart på NTBs henvendelser om spørsmålet gjennom helgen.

Sentralstyret sier i en samlet uttalelse at de har svært stor tillit til valgkomiteen og leder Per A. Torbjørnsen.

– Nå er det viktig at valgkomiteen får satt i gang arbeidet med intervjuer og samtaler for å sette sammen en innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre som kan presenteres i god tid før landsmøtet 2020. Dagens medlemmer av sentralstyret kommer derfor til ha all dialog, utover at de stiller seg til disposisjon, direkte med valgkomiteen og ikke via mediene, heter det i uttalelsen.

Det ulmer til lederstrid i Venstre. Spørsmålet er om Trine Skei Grande får fortsette som Venstre-leder, eller om noen utfordrer henne.

Valgkomiteen håper Venstre unngår en skitten maktkamp før ledervalget ved å involvere hele partiet i prosessen. Vanlige partifolk har dynket dem i forslag.

– Den siste måneden har det eksplodert. Det er et overveldende stort engasjement, og jeg er glad for at medlemsmassen har engasjert seg så mye, sier valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen.

Ved midnatt natt til mandag går fristen ut for å komme med forslag til komiteen som skal foreslå ny ledertrio. Dagens leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik kan bli utfordret både av yngre krefter og av distriktsprofiler. Utad er det bare Grande som har sagt hun ønsker gjenvalg.

Thorbjørnsen holder foreløpig kortene tett til brystet om forslagene han har fått inn, men det er kjent at Unge Venstre og Venstrekvinnelaget vil ha Sveinung Rotevatn som ny leder og Guri Melby som nestleder.

VG: Troms og Finnmark vil ha Raja

Ifølge VG og iFinnmark skal kilder i fylkeslaget i Troms og Finnmark ha oppgitt at de vil vrake Trine Skei Grande som partileder til fordel for Abid Raja. Ifølge kildene vil fylkeslaget vrake hele dagens partiledelse. Nordfjordeids ordfører Alfred Bjørlo skal være fylkeslagets foretrukne 1. nestleder. Valget av 2. nestleder skal stå mellom stortingsrepresentant Guri Melby og Trine Noodt fra Alta, ifølge avisene.

Ifølge VG skal Trine Skei Grandes eget fylkeslag Oslo Venstre ha falt ned på fortsatt støtte til hennes lederkandidatur. Men hvis Venstre skal få ny leder, skal Oslo-laget ønske seg Sveinung Rotevatn eller Guri Melby som ny leder, oppgir det avisen kaller «kilder tett på prosessen».

I tillegg til ledertrio, skal komiteen foreslå kandidater til fire plasser i sentralstyret og fire i landsstyret, samt varaer.

Lederen av Nordland Venstre skriver i en SMS til VOL:

– Vi gir innspill og bi bidrar til en trygg og intern prosess. det tjener Venstre best, selv om det ikke det svaret pressen ønsker. Vi kommer ikke til å offentliggjøre innspill på nåværende tidspunkt i prosessen.

