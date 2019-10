Mange aktiviteter for barn i samisk forestilling

Lokale notiser

Ifølge en pressemelding fra Kulturfabrikken inviterer Sortland og omegn sameforening alle til å bli bedre kjent med samisk kultur.

Silja Marie Eira Fallås leser eventyr for de minste. I tillegg er det samisk husflid, tegneverksted og lassokasting.

– Vi gleder oss over å få besøk av Katrine Strøm og kompani samme dag, med sin nye suksessforestilling for de aller minste – RITSJ. Forestillinga hadde premiere og ble komplett utsolgt under Festspillene i Nord-Norge i sommer. Og siden det kun er 40 plasser per forestilling, er det satt opp tre visninger, sier Elin Mathiassen i Kulturfabrikken.

I følge pressemeldingen er RITSJ en forestilling om teip i mange farger som klistres, trilles, stables og dras ut i lange tråder. Tilskuerne vil også få oppleve lyden av teip, hvordan den kjennes ut på huden og at den rives i stykker.