Solgte eiendom for 364 millioner kroner

Lokale notiser

Det er en vekst på hele 47 prosent fra tredje kvartal i fjor, viser ferske tall fra SSB. Over halvparten av omsetningene skjedde i Sortland. I alt ble det solgt 67 eiendommer for til sammen 190 millioner kroner, som gir en gjennomsnittspris på 2,84 millioner kroner. Andøy har nest høyest verdi per omsatt enhet. I tredje kvartal ble det omsatt 20 eiendommer for til sammen 21,7 millioner kroner, som gir en gjennomsnittspris på 2,09 millioner kroner.

Øksnes hadde en gjennomsnittspris på 1,84 millioner kroner, Hadsel hadde 1,82 millioner, mens Bø hadde 1,27 millioner kroner. I Lødingen ble det bare omsatt tre eiendommer for til sammen 2,06 millioner kroner, som gir en gjennomsnittspris på nær 687.000 kroner.

Eiendomsomsetning i 3. kvartal

Tall i 1.000 kr, kilde SSB