Hjemmetap for Ragni

Lokale notiser

Det var den tyske mesteren Allianz MTV som gjestet Steen Knudsen og NawaRo sist torsdag. Laget skriver på sin facebook-side at på tross av et 0-3 tap leverte jentene en flott kamp.

– Til tross for et 0-3 nederlag på hjemmebane (21:25, 22:25, 19:25) var det en flott prestasjon av jentene våre mot den tyske mesteren Allianz MTV Stuttgart. Og et flott innhopp for vår Paula Morgenroth, som kommer inn for den skadde Sophie Dreblow. Bare synd at ulykken har rammet oss igjen. Etter skade på Sophie Dreblow, Lisa Izquierdo og Lisanne Meis, samt et spørsmålstegn bak Oda Lovo som ikke kunne avslutte kampen etter en skade. God bedring jenter, skriver klubben på facebook.