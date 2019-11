Økte lokalmatsalget med 3,9 prosent

Lokale notiser

Det viser en undersøkelse Matmerk har gjort.

Salget av lokalmat i alle kategorier har hatt en stor vekst det siste året. Totalt har det blitt solgt lokalmat og drikke for 11,25 milliarder i Norge. Tall fra dagligvarehandelen har vært kjent i mange år, men Matmerk har i år også fått målt hvor mye lokalmat og drikke som serveres i restauranter og omsettes i storhusholdninger.

– Regjeringens mål har vært at vi skal omsette for over 10 milliarder innen 2025, men allerede nå har vi nådd målet med god margin. Dette sier noe om lokalmat, kvalitetsmessig, og at folk ønsker å bruke det i det store og det små. Og samtidig skaper dette arbeidsplasser, kultur og tilhørighet, reiseliv og mye mer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Seks milliarder i restaurant og hotell

Det omsettes totalt lokalmat for seks milliarder i hotell- og restaurantbransjen i Norge. 3,4 milliarder av dette er lokalmat og 2,1 milliard er lokalt øl. I tillegg omsettes det for 450 millioner gjennom direktesalg som REKO-ring, Bondens marked og lignende.

– Det totale tallet for omsetningen på lokalmat og drikke er dermed på hele 11,25 milliarder kroner. Dette er svært gledelige tall! Norske lokalmat- og drikkeprodusenter må nå bare fortsette å gjøre det de er utrolige gode på - å lage fantastisk lokalmat og drikke, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk i en pressemelding.

Størst økning i Midt-Norge

Den største omsetningen av lokalmat og drikke skjer på Østlandet, der den totale omsetningen er på 2,7 milliarder kroner. Den største økningen fra 2018 er imidlertid i Midt-Norge, hvor det har vært en vekst på 9,2 prosent fra 2018 og en total omsetning på 738 millioner kroner. På Vestlandet har det hittil i år blitt omsatt lokalmat og drikke for 1,1 milliard kroner, med en økning på 1,8 prosent fra 2018. Det viser tall fra matmerk.no.