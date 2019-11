Gir 50.000 til Reine Såper

Lokale notiser

Bare fire kommuner i Nordland som får tilskudd til kommunale næringsfond, det er de som ikke får kraftpenger eller penger fra havbruksfond. De pengene er fjernet fra regionaldepartementet, sa ordfører Kurt Jenssen (Sp).

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen kom med ei presisering. For det viser seg at Hadsel kommune har «penger på bok» i sitt næringsfond.

– I fjor ble klart at man ikke får penger fra fylkeskommunen på grunn av havbruksfondet, da vedtok kommunestyret å sette av penger til helsehuset, og til nedbetaling og at 500.000 kroner i året skal gå til næringsfond av havbruksfondet. Det har kommunedirektøren lagt inn. Så der er satt av 500.000 kroner til det kommunale næringsfondet neste år og året etter. Og året etter, sa økonomisjefen, til jubel.

– Alle våre bekymringer er fjernet. Fantastisk, konstaterte Kurt Jenssen.

I søknaden om støtte opplyser Reine Såper at de i august 2019 ansatte en person i 50 prosent stilling som skal være med og øke produksjonen av såper og drive med oppsøkende salg og markedsføring.

– Vi har fått et stort oppdrag fra en kunde som vil kreve en del jobb fra oss med tanke på form og design. Med støtte fra kommunens næringsfond ser vi at vi kunne fått et stort springhopp med tanke på effektivisering og utvikling av bedriften, ifølge søknaden.

Formannskapet vedtok enstemmig å gi 50.000 kroner fra næringsfondet i støtte til gründerbedriften Reine Såper. Disponibelt beløp på næringsfondet er da 254.220,97 kroner.

Bedriften har opplevd en etterspørsel som har vært større enn det de har hatt kapasitet til å produsere. Ifølge utredningen skal bedriften satse videre og øke produksjonen og få et bredere utvalg av produkter.