Betydelig snøskredfare i helgen

Lokale notiser

Det er meldt generelle ustabile forhold, med svært kraftig vind og nedbør som regn i lavlandet. Det vil være fare for naturlig utløste skred, både våte- og tørre flakskred.

Det melder varsom.no på sine sider.

– Lørdag tar været seg opp og vil gi både mye vind og nedbør. Utover dagen stiger mildværsgrensen og det kan gå våte skred, nokså høyt til fjells. Over mildværsgrensen blir det kraftig pålagring og det er fare for naturlig utløste skred. Skredfaren øker i takt med været, skrives det i deres skredfarevurdering for lørdag.

Søndag vil det bli mildvær med kraftig vind og regn.

– Det er fare for naturlig utløste skred, særlig første del av dagen. Utover dagen avtar det verste været og skredfaren vil minke etter hvert.

Rådene fra varsom.no er som følger: