Vil leie ut bassenget på Myre

Øksnes

Øksnes kommune skriver på sine hjemmesider at det er mulig å legge inn bestilling av bassengtimer våren 2019. Dette er forutsatt at kommunestyret gir sin godkjenning, hvis det skjer planlegger man å åpne bassenget etter nyttår.

– Som vanlig vil det bli mulighet for lag/foreninger og private til å leie bassenget på ettermiddagstid. I denne omgangen leies bassenget ut til 1.mai 2019, opplyser kommunen på sin hjemmeside, der de også har tilgjengelig ei skjema for de som ønsker å leie bassenget.

Spesielt oppvarmet

Kommunen påpeker at det er viktig at alle opplysninger tas med i skjemaet av de som ønsker å leie, blant annet aldersgruppe og om det ønskes timer der bassenget er spesielt oppvarmet.

– Vi minner samtidig om at alle som skal leie bassenget må ha en ansvarlig som gjennomfører livredningskurs. Denne personen må alltid være tilstede når bassenget benyttes, ifølge Øksnes kommune.

Man minner også på at et livredningskurs planlegges gjennomført i uke 1 209, og at dette er noe som må dekkes av leietaker.