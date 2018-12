Røsnes Hansen fortsetter som Morild-trener

Øksnes

– Vi har brukt høsten til å evaluere hele apparatet rundt seniorfotballen gjennom spørreundersøkelser og intervju med flere sentrale personer. Etter en 2018 sesong som sportslig har vært utrolig bra både på A- og B-laget, ønsker vi å bygge videre på dette inn i 2019-sesongen, skriver styret i en pressemelding onsdag kveld.

I likhet med årets sesong, blir Kristian Røsnes Hansen også hovedtrener for A-laget i 2019. Men det blir noen endringer i apparatet rundt. Med seg rundt får han Dag Myklestad, som i pressemeldingen beskrives som en rutinert og klok herremann.

Lasse Berglund får ansvar for B-laget, og dermed også for utvikling av spillere inn mot A-laget. En annen person som skal være i staben, er Arne Olav Berg. Han er en velkjent fotballskikkelser for mange i Vesterålen har tidligere trent både Sortland og Morild.

– Han kommer til å fungere som en ressursperson og sparringspartner for trenerne i seniorgruppen. Det jobbes også med å få inn noen ekstra ressurser rundt seniorfotballen. Vi benytter anledningen til å takke Truls Knudsen, Brynjolvur Nielsen og Jarle Ragnar Meløy for den gode jobben de gjorde som trenere i 2018. Vi håper og tror at alle tre vil fortsette å bidra til Morild som klubb på kort og lang sikt, heter det i pressemeldingen.